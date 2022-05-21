Мнение: О нарушении социальных прав экипажа МТВ “Генерал Рябиков”

По истории с лишением льгот экипажа вспомогательного судна снабжения ЧФ РФ "Генерал Рябиков". История тянется еще с времен до СВО. Знаю об этом и от знакомых, которые служили на этом корабле и которых эта история зацепила лично.

Накануне начала Спецоперации на Украине, по решению комиссии Черноморского флота, спустя 5-6 лет после выдачи удостоверений Ветерана боевых действий были лишены мер социальной поддержки по ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ работники Министерства обороны – члены экипажа морского транспорта вооружения «Генерал Рябиков», принимавшего участие в «Спецоперации по принуждению Грузии к миру» с 08 по 22 августа 2008 года и выполнявшего задачи, поставленные Министерством обороны РФ по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территории Южная Осетия и Республика Абхазия.

Об участии данного судна в «Спецоперации по принуждению Грузии к миру» написана не одна историческая заметка, не одна статья, посвященная участию Черноморского флота в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территории Южная Осетия и Республика Абхазия.

Например,

– https://www.kchf.ru/ship/vspomog/general_ryabikov.htm

– https://sevastopol.su/special-projects/080808-chernomorskiy-flot-v-pyatidnevnoy-voyne

– https://flot.com/nowadays/concept/opposite/neargeorgia.htm

– https://sdelanounas.ru/blogs/20539/

– https://radio-rhodesia.livejournal.com/1268441.html и много других.

5-ым членам экипажа мтв «Генерал Рябиков» были выданы в 2015-2016 гг. удостоверения Ветерана боевых действий по решению Центральной комиссии Министерства обороны РФ (г. Москва).

2-м в начале 2015 года порядке исполнения решения Ленинского районного суда города Севастополя

2-м в 2011 году по решению комиссии Южного военного округа.

32-м в 2015-2016 гг. по решению комиссии Черноморского флота.

Однако, спустя 5-6 лет комиссия Черноморского флота по своей инициативе решила пересмотреть решения комиссии Черноморского флота от 2015 и 2016 годов и исключила 32 члена экипажа мтв «Генерал Рябиков» из протоколов комиссии 2015-2016 годов, чем лишила этих граждан мер социальной поддержки по ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ.

Позиция руководства Черноморского флота и его комиссии следующая:

«положениями Трудового кодекса РФ установлена обязанность работодателя обеспечивать право каждого работника на условия труда, отвечающие требованиям безопасности.

В связи с чем издание приказов, являющихся основанием для привлечения работников к участию в боевых действиях (выполнении задач), в том числе на территориях (в территориальных водах, воздушном пространстве) Республики Южная Осетия и Республика Абхаз представляется необоснованным и противозаконным».

Вроде бы всё правильно, только исходя из правил логики, может быть только три варианта, позволяющих лишить членов мтв «Генерал Рябиков» мер социальной поддержки:

Первый.

В случае, если члены экипажа мтв «Генерал Рябиков» не находились в зоне проведения спецоперации в 2008 году в территориальных водах Грузии.

Однако, руководство Черноморского флота подтверждает, что члены экипажа мтв «Генерал Рябиков» находились в территориальных водах Грузии и выполняли поставленные им Минобороны РФ специальные задачи.

Второй.

В случае, если членами экипажа мтв «Генерал Рябиков» самостоятельно было принято решение следовать в территориальные воды Грузии и выполнять там специальные задачи. И тут нет.

Руководство Черноморского флота подтверждает, что в соответствии с распоряжениями командующего Черноморским флотом от 23.07.2008 № 47/2, командира 30-й дивизии разнородных сил Черноморского флота РФ от 24.07.2008 № 0722 мтв «Генерал Рябиков» был направлен в территориальные воды Грузии для выполнения задач по предназначению 12.08.2008. члены экипажа судна (гражданский персонал) поименованы в судовой роли.

Директивой Генерального штаба Вооруженных Сил РФ от 04.12.2008 №3144/8/0325 мтв «Генерал Рябиков» включен в перечень органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ, привлекавшихся к выполнению задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территории Южная Осетия и Республика Абхазия.»

Третий.

Если отдавать приказы о направлении в зону спецоперации гражданский персонал незаконно и необоснованно, но это имело место, то:

Может кто-то из должностных лиц Черноморского флота, командования 30-й дивизии, Генштаба привлечен к какому-то виду ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой) за существенное нарушение трудового законодательства?

И тут нет.

Все только поощрены и награждены, особенно руководство, были поощрены и члены экипажа мтв «Генерал Рябиков», которым за выполнение специальных задач объявлены Благодарности от Верховного Главнокомандующего.

В таком, случае остается только одно – исходное утверждение должно считаться неверным, поскольку не находит своего подтверждения, а 32-а члена экипажа мтв «Генерал Рябиков» должны быть восстановлены в социальных правах.

Является очевидным, что в сегодняшней Спецоперации на Украине может появиться (если уже не появлялась) необходимость направления судов обеспечения ЧФ МО с гражданским экипажем в зону спецоперации, например: для перевозки боеприпасов (как мтв «Генерал Рябиков»), аварийно спасательных работ терпящих бедствие военных кораблей, эвакуации людей, восстановления разрушенной военной инфраструктуры и т.д. и т.п.

Однако, по вышеуказанной причине экипаж этих судов обеспечения может со ссылкой на эту ранее указанную позицию Черноморского флота, отказаться следовать в зону проведения спецоперации, что может иметь очень печальные последствия, в том числе и гибель людей. Например, аварийно спасательное судно вовремя не выдвинулось для спасения экипажа военного корабля, либо срочно нужно подвести боеприпасы, а экипаж транспорта вооружения откажется выходить в море и таких примеров можно привести массу.

Считаю, что претензии членов экипажа вполне обоснованные, тем более, что они свой статус получили на основании реального нахождения в зоне боевых действий и выполняли военные задачи поставленные руководством, а потом их из-за бюрократической казуистики их этого статуса лишили. Надеюсь, Министерство Обороны разберется в этой истории и вернет морякам вспомогательного флота их заслуженных статус. Тем более, что многие из них и сейчас принимают участие в обеспечении СВО на Украине.

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