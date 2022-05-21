 

Вязанные крючком наряды и аксессуары – яркий микротренд лета: как ввести в свой гардероб самые актуальные модели сезона

21.05.2022, 17:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня в гардеробы модниц вновь возвращается тренд, который был так по душе нашим бабушкам: вещи, вязанные крючком. В ажурных узорах чувствуется дух хиппи: свободных, молодых, счастливых. Как и с чем носить вязаную одежду, расскажет эта статья.

Причина популярности

Одним из признаков того, что на горизонте маячит лето, являются развороты в глянцевых журналах, которые пестрят моделями в вязаных нарядах. Каждый год дизайнеры радуют своих поклонников неожиданными гранями своего таланта, по-новому обыгрывая на подиуме вязаную одежду в образе. Эксперты в моде уверены: связанные крючком вещи окутывает ореол ностальгии с легкой примесью бунтарства, именно поэтому они находятся на пике популярности. Сервис Pinterest даже опубликовал статистику, согласно которой чаще всего на платформе ищут изображения летних топов, связанных крючком, а также сами схемы вязания. Долой стереотипы о том, что вязаная одежда уместна только зимой! Несмотря на то что подобный крой и модели сложно назвать базовыми, такая одежда – яркий микротренд этого лета.

Баланс в образе

Как соблюсти грань между “бабушкиным стилем” и современной эстетикой в одежде такого плана? Добавьте в топ ярких акцентов, которые будут притягивать взгляды. Это могут быть ракушки, крупные бусины, необычная фурнитура или вставки из контрастного материала.

Экстравагантный вязаный черный топ с акцентом на бюсте можно уравновесить, надев под него классическую белую рубашку.

Многослойность остается в тренде из сезона в сезон – вязаная деталь гардероба неплохо впишется в повседневный образ. Если в вашем шкафу есть легкое летнее платье с цветочным принтом, то не бойтесь сочетать фактуры. Интересным решением в этом случае станет вязаный топ с кистями, который можно надеть сверху как второй слой.

Такое сочетание придаст нежному образу нотку дерзости и свежести. Какое же лето без цветов? Сочный зеленый оттенок топа и яркие цветочки на нем – вот то, что произведет настоящий фурор у окружающих.

Вязаная одежда это универсальный вариант для любого возраста и образа жизни.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Смелые эксперименты

Но если вы пока не готовы к резкой смене стиля, то на помощь придут более сдержанные вязаные модели. Такой белый топ, связанный крючком, отлично впишется в современный гардероб.

Его можно носить с любой юбкой миди или брюками палаццо. Вязаные детали в одежде будут притягивать взгляды окружающих, это позволит сделать интересным даже самое базовое платье нейтрального цвета.

К тому же это еще и отличный повседневный вариант одежды, удобный для ежедневной носки. Разноцветные, связанные крючком сумки стали трендом этого сезона.

Такой аксессуар выполняет сразу две задачи: вместительность позволяет вписать сумку в насыщенные будни городских жительниц, а яркие цвета привнесут легкость и игривость в образ. Если связать подобный топ своими руками, то это добавит индивидуальности стилю. Огромный выбор пряжи разных цветов позволит вписать такую вещь в любой гардероб. Экспериментируйте с вязаной одеждой, вносите в свой стиль изюминку и наслаждайтесь жизнью!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05.22 / Ситуация на Украине показала пропасть между Западом и третьим миром

19.03.21 / Мария Кончаловская, Денис Шведов, Саша Лусс и другие на премьере фильма “Мой год в Нью-Йорке”

03.01.21 / Жизнь после смерти: Cколько весит душа человека?

27.01.22 / PornHub внесли в список социально значимых ресурсов

01.01.22 / Депутата Рашкина задержали при попытке пронести винтовку на биатлонный стадион

30.06.20 / Звезда “Дневников вампира” Фиби Тонкин встречается с бывшим бойфрендом актрисы Бри Ларсон

01.01.21 / Депутаты от Украины и Литвы вынудили российского представителя в ПАСЕ встретить Новый год в туалете

15.10.20 / «Бумажную почту еще не взломал ни один хакер»: Байден объяснил, почему у него больше шансов победить Трампа, чем у Хиллари Клинтон

26.04.21 / В честь 30-летнего юбилея Екатеринбургскому метрополитену подарили храм

06.05.21 / Скандалы: Разработчик «Бурана» не добрался до камеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика