Вязанные крючком наряды и аксессуары – яркий микротренд лета: как ввести в свой гардероб самые актуальные модели сезона

Сегодня в гардеробы модниц вновь возвращается тренд, который был так по душе нашим бабушкам: вещи, вязанные крючком. В ажурных узорах чувствуется дух хиппи: свободных, молодых, счастливых. Как и с чем носить вязаную одежду, расскажет эта статья.

Причина популярности

Одним из признаков того, что на горизонте маячит лето, являются развороты в глянцевых журналах, которые пестрят моделями в вязаных нарядах. Каждый год дизайнеры радуют своих поклонников неожиданными гранями своего таланта, по-новому обыгрывая на подиуме вязаную одежду в образе. Эксперты в моде уверены: связанные крючком вещи окутывает ореол ностальгии с легкой примесью бунтарства, именно поэтому они находятся на пике популярности. Сервис Pinterest даже опубликовал статистику, согласно которой чаще всего на платформе ищут изображения летних топов, связанных крючком, а также сами схемы вязания. Долой стереотипы о том, что вязаная одежда уместна только зимой! Несмотря на то что подобный крой и модели сложно назвать базовыми, такая одежда – яркий микротренд этого лета.

Баланс в образе

Как соблюсти грань между “бабушкиным стилем” и современной эстетикой в одежде такого плана? Добавьте в топ ярких акцентов, которые будут притягивать взгляды. Это могут быть ракушки, крупные бусины, необычная фурнитура или вставки из контрастного материала.

Экстравагантный вязаный черный топ с акцентом на бюсте можно уравновесить, надев под него классическую белую рубашку.

Многослойность остается в тренде из сезона в сезон – вязаная деталь гардероба неплохо впишется в повседневный образ. Если в вашем шкафу есть легкое летнее платье с цветочным принтом, то не бойтесь сочетать фактуры. Интересным решением в этом случае станет вязаный топ с кистями, который можно надеть сверху как второй слой.

Такое сочетание придаст нежному образу нотку дерзости и свежести. Какое же лето без цветов? Сочный зеленый оттенок топа и яркие цветочки на нем – вот то, что произведет настоящий фурор у окружающих.

Вязаная одежда это универсальный вариант для любого возраста и образа жизни.

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Смелые эксперименты

Но если вы пока не готовы к резкой смене стиля, то на помощь придут более сдержанные вязаные модели. Такой белый топ, связанный крючком, отлично впишется в современный гардероб.

Его можно носить с любой юбкой миди или брюками палаццо. Вязаные детали в одежде будут притягивать взгляды окружающих, это позволит сделать интересным даже самое базовое платье нейтрального цвета.

К тому же это еще и отличный повседневный вариант одежды, удобный для ежедневной носки. Разноцветные, связанные крючком сумки стали трендом этого сезона.

Такой аксессуар выполняет сразу две задачи: вместительность позволяет вписать сумку в насыщенные будни городских жительниц, а яркие цвета привнесут легкость и игривость в образ. Если связать подобный топ своими руками, то это добавит индивидуальности стилю. Огромный выбор пряжи разных цветов позволит вписать такую вещь в любой гардероб. Экспериментируйте с вязаной одеждой, вносите в свой стиль изюминку и наслаждайтесь жизнью!