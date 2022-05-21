От пастельных тонов до блесток: тенденции макияжа 2022-го

Если среди тенденций макияжа 2021 года выделялись нюдовые, мягкие и естественные образы, то в 2022 году главными героями становятся яркие цвета, металлик, блеск, а также макияж в пастельных тонах, вдохновленный 80-ми и 2000-ми годами: креативные и энергичные нюансы и оттенки помогут создать красочный образ, от макияжа глаз до макияжа губ.

Среди модных цветов, несомненно, фиолетовый – цвет года, который в этом сезоне выбрал институт Pantone для окрашивания губ или придания глазам магнетизма. Другие цвета помады также очень популярны, в первую очередь речь идет о красных тонах и пастельных оттенках. Брови все еще остаются в центре внимания, они могут быть как зачесанные вверх, так и тонкие и очерченные. Посмотрите на эти изображения, которые могут вдохновить вас на создание своего модного макияжа.

Красные губы

Губы оказались в центре внимания тенденций макияжа 2022 года: выбирайте оттенки красного, желательно блестящие, яркие или металлические. Ярко-красный, бордовый, нежно-красный — есть множество нюансов, которые стоит попробовать. Среди губных помад, которые нельзя пропустить, стоит выделить губную помаду с сияющим финишем, которая окрашивает губы, придавая им яркость. Среди последних новинок — кремовая помада с ультралегкой и комфортной текстурой, которая придает губам яркий цвет и ощущение мягкости.

Блестящий макияж

Блеск снова в центре внимания, это касается как макияжа губ с блестящими помадами, так и макияжа глаз. Сверкающие и яркие компактные или кремовые тени для век, которые идеально сочетаются с более темными и матовыми, можно использовать во внутреннем уголке глаза или в центре века для создания сверкающего мейка.

Самыми популярными цветами, несомненно, будут металлики, такие как золото, серебро и бронза, но вы также можете попробовать такие оттенки, как синий и зеленый глиттер. Палитра, на которую стоит обратить внимание, включает розовый, золотой, бронзовый и белый цвета со строгим мерцанием. Также вы можете выбрать жидкие тени для век. Если вы решили использовать тени для век с ультраяркими кристаллами и люминесцентными минеральными жемчужинами, учтите, что жидкая формула чрезвычайно удобная и стойкая.

Тени пастельных оттенков

Наряду с блеском и яркими цветами в тренде также более нежные и мягкие пастельные оттенки, такие как персиковый, бирюзовый, лимонно-желтый, синий и розовый. Они будут одними из самых популярных цветов для макияжа глаз и щек, особенно летом. Тени для век идеально подходят для макияжа глаз сами по себе или в сочетании с подводкой для глаз и более яркими цветами для игры на контрастах.

Макияж с цветом года

В бьюти-кейсе 2022 года не может не быть фиолетового цвета, который можно использовать для макияжа глаз, а для тех, кто любит самые смелые образы, его можно использовать даже для губ.

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Чтобы сделать ваш взгляд притягательным, кремовые тени для век с сияющим и атласным финишем будут идеальными. Они подходят для век, а также для подводки глаз. Также очень популярны фиолетовые румяна, которые поддерживают цветовую тенденцию года. Вы можете смело наносить их на щеки.

Попробуйте также кремовые румяна с прозрачным покрытием, которое полностью сливается с кожей, придавая свежий и естественный вид.

Макияж с эффектом загара

2022-й также будет годом торжества румянца, от эффекта манги до эффекта поцелуя на солнце. Таким образом, румяна станут незаменимым косметическим аксессуаром для модного макияжа, их также следует наносить на спинку носа для создания эффекта загара.

Идеальными цветами будут оттенки розового и персикового, от кораллового до лососевого. Среди пудровых румян стоит попробовать новинку с атласным финишем, придающим лицу сияние. Если вы предпочитаете кремовые текстуры, вы можете вместо этого попробовать жидкие, легкие и стойкие румяна, которые идеально сочетаются с кожей.