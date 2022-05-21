Libération – ни дерзости, ни вау-эффекта — Макрон назначил новое правительство Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новый состав правительства на свой второй срок. Как пишет Libération, выбранные им лица не создают вау-эффекта и не вполне отвечают заявленным во время предвыборной кампании Макрона целям.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон три недели думал над кандидатурой нового премьер-министра и в итоге назначил на эту должность Элизабет Борн. Это решение «практически заинтриговало своей несмелостью», пишет Libération. Ещё четыре дня консультаций — и у них готов состав новой команды правительства, 15 человек которой пришли из прежнего правительства, а 13 — новички. И, как отмечает автор статьи, тут общественности есть отчего остаться неудовлетворённой.

Наибольшим сюрпризом стало назначение на пост министра образования Папа Ндиай. Этот темнокожий специалист по истории меньшинств пришёл на смену Жан-Мишелю Бланке, который, наоборот, боролся против повсеместных квот ради социальной справедливости. По мнению автора статьи, таким образом Макрон, возможно, хочет не отпугнуть от себя сторонников левых сил.

Во время своей предвыборной кампании Макрон обещал сделать экологию центром новой политической парадигмы. Он напрямую наделил премьер-министра обязанностями по экологическому и энергетическому планированию, а в помощь ей выделил двух человек с министерскими портфелями. Впрочем, никто из них прежде не выступал за экологию, отмечает автор статьи.

Брюно Ле Мэр «укоренился» в министерстве экономики и стал вторым человеком в правительстве. В остальном мелкие портфели получили представители разных политических партий. Макрон разбавил их, как и в прошлый раз, экспертами, которых назначил, не смотря на их политический вес. Так, посол Франции в Лондоне Катрин Колонна, занимавшая пост пресс-секретаря Елисейского дворца при Шираке, станет министром иностранных дел.

Как отмечает автор статьи, на этот раз не было назначений, которые вызвали бы вау-эффект. Такой кастинг лишён дерзости, считает французский политик Жан-Люк Меланшон. Макрон ожидает от своих министров, чтобы они не поднимали волну до второго тура парламентских выборов, пишет Libération.