 

Le Monde – без российских и белорусских спортсменов Уимблдон станет рядовым турниром

21.05.2022, 17:00, Разное
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Ассоциации женского и мужского тенниса заявили, что отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире несправедливо. И из-за этого они не будут начислять победителям соревнований в рамках этого турнира очки в рейтинг. То есть из этапа соревнований Большого шлема Уимблдон превратится в простой турнир, пишет Le Monde.


AP

Уимблдон может превратиться в престижный гала-турнир, который не оказывает никакого влияния на мировое первенство, пишет Le Monde. Ассоциации ATP и WTA, которые составляют рейтинги теннисистов и теннисисток, решили не давать очки за победу в рамках этого турнира, если из него по-прежнему будут исключены русские и белорусы. По заявлению их представителей, такие санкции против игроков из РФ и Белоруссии нарушают основополагающий принцип равенства в доступе к участию в соревнованиях без какой-либо дискриминации.

Руководство Уимблдонского турнира месяц назад объявило о своём намерении не допустить к соревнованиям россиян и белорусов, чтобы российские власти не могли никоим образом получить ни малейшей выгоды от участия спортсменов. В частности, поступить так советовали им британские власти. Но при этом организаторы турнира оставили за собой право поменять это решение до июня при изменении обстоятельств. Само соревнование назначено на период с 27 июня по 10 июля.

А в ассоциациях, в свою очередь, настаивают, что отстранение отдельных игроков ставит под угрозу всю систему международных рейтингов. Там считают, что игроки из РФ и Белоруссии должны иметь возможность выступать под нейтральным флагом. «Наши правила и соглашения существуют, чтобы защищать права всех игроков. Односторонние решения подобного рода создают плохой прецедент для всех остальных соревнований», — заявили в Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP.

В ответ на решение ассоциаций организаторы Уимблдона назвали его «непропорциональным» и плохим в отношении всех игроков, которые всё же будут принимать участие в этом соревновании.

Большой шлем объединяет четыре турнира, включая Уимблдон, и напрямую они не зависят от ассоциаций мужского и женского тенниса. Но такое решение руководства Уимблдонского турнира было плохо воспринято и в целом в мире тенниса. Его расценили как политический жест. А Рафаэль Надаль назвал его «очень несправедливым», напоминает Le Monde.

 



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