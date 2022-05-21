 

Губернатор рассказал о последствиях обстрела села в Курской области

21.05.2022, 16:50, Новости дня
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После обстрела ВСУ села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму, пострадал жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стекла в жилом доме на улице Первомайской», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор информировал, что село Теткино и близлежащие населенные пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи.

До этого сообщалось, что в результате ударов ВСУ по селу Теткино в Курской области погиб водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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