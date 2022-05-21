Перфекционизм связали с моралью

Эксперты из Российской Федерации провели ряд исследований, направленных на изучение особенностей перфекционизма. В результате было доказано, что некоторые люди могут столкнуться с рядом проблем из-за своих строгих моральных убеждений.

Подробности исследования опубликованы на портале журнала Psihologija. Авторами выступили специалисты из Высшей школы экономики в Перми. Они рассказали, что перфекционисты делятся на два типа: адаптивные и дезадаптивные. Первые успешно адаптируются к поведению людей, не имеют столь строгих моральных убеждений. Второй тип характеризуется тем, что завышает планку достижений, поэтому результаты деятельности часто не соответствуют ожиданиям.

Опрос 202 студентов помог ученым доказать, что из-за строгих моральных убеждений дезадаптивные перфекционисты часто страдают, у них нередко наблюдается низкий уровень благополучия.