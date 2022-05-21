 

Александр Проханов возглавил «АВТОВАЗ»

21.05.2022, 16:11, Разное
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Новым президентом АО «АВТОВАЗ» стал председатель Изборского клуба, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. За его кандидатуру единогласно проголосовал совет директоров.

«Нельзя считать автомобиль, наш русский автомобиль, исключительно материальным благом. «Жигули» – народный автомобиль, я помню, как ездил на «Жигулях» и то манящее, непередаваемое, но зыбкое ощущение дороги, дороги русской с буераками и выпуклостями, с лихачами и Соловьями-разбойниками с полосатыми жезлами. Вся Русь – это движение, одно и бесконечное – от Балтики до Тихого океана», – сказал в ходе представления коллективу новый глава.

Проханов также обратил внимание собравшихся на то, что образ русской машины настолько широк, что он формируется и евразийскими идеологическими лабораториями, и панславистами.

«Ведь все во времена моей юности хотели купить «Жигули» как в Узбекистане, так и русской Прибалтике, а для большинства славян «девятка» была объектом грёз. На ней ездили на сельхозработы, на ней катали строптивых барышень, возможно, весь русский дух прошёл через её кузов», – завершил своё выступление топ-менеджер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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