 

В Усть-Катаве представили новейший отечественный трамвай в стиле ретро

21.05.2022, 15:31, Разное
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Усть-Катавский вагоностроительный завод представил новый трамвай, выполненный в стиле ретро и производящийся на 100% из отечественных комплектующих. Новинка получила ностальгическое название КТМ-5М4, причём в отличие от советского предшественника, все буквы в названии трамвая – латинские.

Завод будет готов приступить к серийному выпуску КТМ-5М4 уже осенью. Вагон базируется на проверенной временем конструкции, продемонстрировавшей исключительную надёжность и безаварийность.

«Для многих россиян такой трамвай – не просто старый знакомый, но ещё и часть молодости, тёплое ностальгическое воспоминание. Учитывая временные проблемы с поставкой иностранных комплектующих, можно сказать, что мы возвращаем многим молодость, причём надолго», – рассказал главный конструктор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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