СМИ сообщили о ссоре Германии и Польши из-за Украины

Переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, нежелание поставлять Украине оружие обострило отношение между странами, пишет Spiegel.

«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», – сообщил МИД Польши Шимон Шинковски, передает РИА «Новости».

В статье говорится, что переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.

«Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано», – сообщил Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер.

Он призвал правительство Германии выполнить обещание и осуществить обмен вооружения с Польшей.

Между тем, в Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.

Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.

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