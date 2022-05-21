 

СМИ сообщили о ссоре Германии и Польши из-за Украины

21.05.2022, 15:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, нежелание поставлять Украине оружие обострило отношение между странами, пишет Spiegel.

«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», – сообщил МИД Польши Шимон Шинковски, передает РИА «Новости».

В статье говорится, что переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.

«Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано», – сообщил Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер.

Он призвал правительство Германии выполнить обещание и осуществить обмен вооружения с Польшей.

Между тем, в Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.

Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04.21 / Блинкен собрался на встречу НАТО в Брюсселе

11.11.20 / В Ереване протестующие разгромили офис фонда Сороса

16.12.20 / Сытник: Я никогда ни с кем не ссорюсь

07.07.21 / “Мы отрабатываем всех”. Секретарь СНБО ответил, готовятся ли санкции против Коломойского, Дубинского и Деркача

15.01.22 / При восхождении на Говерлу погиб турист, двоих пострадавших снимают с горы спасатели

24.10.20 / Коллапс в мировом футболе — пандемия уничтожает клубы низшей лиги

02.03.21 / Джоли продала картину Черчилля, подаренную ей Питтом 10 лет назад, за $11,5 млн – СМИ

26.02.21 / Наушники Galaxy Buds Live получают автопереключение и функцию слухового аппарата

20.10.20 / Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

12.08.20 / В Белоруссии заявили о «множестве фактов» причастности штаба Бабарико к беспорядкам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика