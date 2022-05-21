 

Эксперт объяснил неожиданную поддержку позиции РФ со стороны ветерана политики ФРГ

21.05.2022, 15:17, Новости дня
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У бывшего главы СДПГ Оскара Лафонтена больше свободы в выражениях, и он понимает, что Германия опосредованно оказалась втянутой в военные действия против России, сказал газете ВЗГЛЯД германист Александр Камкин, комментируя громкие заявления Лафонтена.

«Бывшего председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскара Лафонтена возмутила бессовестная клеветническая кампания политиков и медийного сообщества в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Более того, к ряду немецких политиков постепенно приходит понимание того, что Германия опосредованно оказывается втянутой в военные действия против России. На мой взгляд, заявления Лафонтена свидетельствуют о нарастающей волне критики в адрес сервильности внешней политики ФРГ по отношению к Вашингтону», – считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, германист Александр Камкин.

Политический класс Германии оказался расколот из-за спецоперации РФ на Украине, добавил собеседник. «Оформилось два основных направления – это глобалисты, которые идут в фарватере Большого Брата из Вашингтона и так называемые суверенитисты или сторонники здравого смысла и Realpolitik, как говорил канцлер Отто фон Бисмарк», – указал эксперт.

Ранее Оскар Лафонтен сравнил с «языком нацисткой Германии» заявления главы МИД Анналены Бербок о «разрушении» России. В интервью немецкой газете Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии также назвал выделенные Конгрессом США 40 млрд долларов Украине доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить Россию.

Политик считает, что США достигли своей цели – настроили Россию и Германию друг против друга. Но в долгосрочной перспективе Вашингтон совершил серьезную ошибку, подталкивая Москву в сторону Пекина.

С этого года 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов и по медийности уступает Шредеру, но статус бывшего политика «развязывает руки бывшему лидеру СДПГ и дает больше свободы в выражениях и в критике нынешних деятелей немецкого кабинета министров». «Лафонтен по-прежнему сохраняет определенный моральный вес и авторитет в Германии», – подчеркнул Камкин. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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