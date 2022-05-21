 

Кабмин РФ одобрил поддержку временно закрытых аэропортов

21.05.2022, 15:17, Новости дня
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Правительство РФ одобрит частичную компенсацию расходов аэропортов в период режима ограничения полетов, сообщается на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Цель проекта – обеспечить частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части РФ из-за ограничения полетов.

Напомним, режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части РФ действует с 24 февраля. Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее в Росавиации заявили, что в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен режим временного ограничения полетов до 25 мая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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