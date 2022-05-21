Мнение: Джордж Буш осудил вторжение в Ирак и поддержал войну с Россией

1. Очередное подтверждение того, что США воюют с Россией, и это вовсе не зомби-пропаганда, а вполне чёткая позиция и реальная точка зрения американской элиты, американского руководства. Экс-президент США Джордж Буш-младший подтвердил это и многое другое в разговоре с российскими пранкерами:

https://vz.ru/news/2022/5/19/1159224.html

Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.

Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.

«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.

Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.

«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.

https://www.gazeta.ru/politics/2022/05/19/14877548.shtml

«Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь. Для США очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать вам необходимую поддержку», — сообщил Буш.

Посмотреть фрагменты интервью с Бушем можно вот здесь:

https://rutube.ru/video/d991a3d3c02950d79ce9515061c6a8b3/

https://rutube.ru/video/7a71335eca3c2dae67141d94d2e4ddb0/

https://rutube.ru/video/6ab63b387d210586569ff0095b56bb7d/

https://rutube.ru/video/b17e7dd9b7c9d97b9d275bee0a53733b/

В США серьёзно отнеслись к политическим последствиям разговора Буша с пранкерами. Такой позорный провал необходимо срочно чем-то прикрыть. Поэтому теперь глава Госдепа Энтони Блинкен начал рассказывать, что Россия якобы сама отказалась от вступления в НАТО ещё 1990-е годы. Но цену слова современных американцев мы знаем — сейчас они не стесняются врать даже в тех случаях, когда их ложь очевидна каждому.

https://gazeta.ru/politics/news/2022/05/20/17773820.shtml

Не исключено, что недавняя хакерская атака на Рутуб, надолго положившая сайт, была связана с попыткой помешать опубликовать и широко распространить видео с Бушем (напомню, что на американском Ютубе российских пранкеров забанили, а видео с подобными откровениями американских политиков там тщательно трутся).

2. Вообще, Джордж Буш-младший в последнее время стал весьма разговорчивым:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6285d7889a7947b7828b88bc

Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. Трансляцию речи бывшего президента вел телеканал MSNBC.

Буш выступал в Техасе. Бывший президент рассказывал о политической и электоральный системе в России, состояние которых привело к решению начать спецоперацию на Украине.

«Как следствие (ситуации в России. — РБК) — отсутствие сдержек и противовесов и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину», — сказал Буш.

Иракская война началась в 2003 году при президенте Буше-младшем и завершилась в 2011 при Бараке Обаме. США подозревали президента Ирака Саддама Хусейна в наличии оружия массового поражения и поддержке терроризма. Оружия массового поражения после свержения Хуссейна не обнаружили.

https://www.youtube.com/watch?v=agSkaTrNLbY

3. По поводу Байдена, который пытался произнести слово «США», но выдал что-то вроде «ай-яй-яй-яй». Видео смешное, но в недавнем посте невольно оклеветал американского президента. Крепкий старик Розенбом ещё поработает — его мозг сломался не на слове «США», а на гораздо более сложной аббревиатуре AANHPI, которая читается как Эй-Эй-Эн-Эйч-Пи-Ай, а переводится примерно как «американцы с азиатскими корнями». Для тех, кто пропустил тот пост, само видео вот:



https://www.youtube.com/watch?v=iMeEXEsRSUk