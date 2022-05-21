Ученые назвали простой способ перехитрить старость

Ученые из Великобритании рассказали, как чувствовать себя моложе. В процессе новой исследовательской работы они обнаружили тесную связь между ускорением темпа ходьбы и генетическими маркерами биологического возраста.

Экспертам пришлось изучить генетические данные более 400 тысяч жителей Британии, чтобы подтвердить свою гипотезу. В результате было выяснено, что ускорение темпа ходьбы действительно влияет на ощущение молодости. И это не зависит от того, занимается ли человек спортом или нет.

Авторы исследования напомнили, что практиковать бег необязательно, как и увлекаться интенсивными физическими упражнениями. Достаточно всего пару минут в день ходить быстрым шагом.