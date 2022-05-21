 

Из-за санкций Москва перейдёт с электробусов на троллейбусы

21.05.2022, 14:51, Разное
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В рамках программы импортозамещения столичная мэрия анонсировала возврата на улицы Москвы любимого общественного транспорта горожан – троллейбуса. Он заменит электробусы, с эксплуатацией которых возникли проблемы из-за наложенных на Россию санкций.

“Сложно представить московский транспорт без троллейбусов. Садясь в эту великолепную машину, можно из её окна наблюдать замечательную архитектуру столицы, кроме того, нет необходимости спускаться в метро. Сам троллейбус, в отличие от электробуса, не требует подзарядки и создания дополнительной инфраструктуры, а работает от контактной сети. Также мы сэкономим муниципальные средства на покупку запчастей для электробусов”, – рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, замена подвижного состава не станет проблематичной. Москва отзовёт списанные ранее троллейбусы у других городов страны, которым они был переданы. В случае, если их не хватит, мэрия закажет машины у предприятия в городе Энгельс.

Собянин добавил, что все троллейбусы вернутся на те же маршруты, с которых их сняли. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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