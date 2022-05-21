Куркума со сливками и йогурт с уксусом: восемь домашних способов решить проблему темной кожи на коленях

На коленях кожа часто меняет цвет. Это форма гиперпигментации, которая может возникнуть, когда вырабатывается меланин в избытке.

Некоторые из причин потемнения в области коленей включают накопление омертвевших клеток, трение, пребывание на солнце, поствоспалительную гиперпигментацию, а также определенные кожные заболевания.

Хотя это и не опасно, но многие люди хотят осветлить этот участок, чтобы цвет коленей был таким же, как и остальная часть тела.

Вот некоторые домашние способы, благодаря которым вы сможете естественным образом осветлить колени.

Сок лимона и пищевая сода

Считается, что данная комбинация обладает отбеливающими свойствами. Кроме того, эти два ингредиента также могут удалять омертвевшие клетки, что сделает тон кожи коленей более ровным.

Как сделать:

Смешайте до пастообразного состояния равные количества соды и сока лимона. Вотрите пасту в потемневшие участки, чтобы удалить затвердевшую омертвевшую кожу. Тщательно смойте водой и примените увлажняющий крем.

Алоэ вера и йогурт

В дополнение к способности сохранять кожу увлажненной и повышать эластичность, эта смесь также может помочь осветлить темную кожу коленей.

Как сделать:

Смешайте йогурт (полстакана) с 2 гелем алоэ вера (2 ст. л.). Смажьте темные участки в области коленей. Выдержите около 15-30 минут, смойте.

В качестве альтернативы, смесь, которую вы можете попробовать, – это алоэ вера с медом и молоком. Молоко также способно осветлить и увлажнить кожу и подходит для сухой и шелушащейся кожи.

Как сделать:

Смешайте молоко (1 ч.л.), мед (1 ст.л.) и гель алоэ вера (1 ст.л.). Нанесите эту маску на затемненную область. Выдержите 15 минут, смойте.

Куркума и сливки

Куркума может сделать кожу более гладкой и выровнять неровный тон. Это отличное средство для осветления темных коленей.

Как сделать:

Смешайте куркуму (примерно щепотку) с молочными сливками (1 ст.л.), чтобы получилась паста. Нанесите и помассируйте область колена. Оставьте высыхать на несколько минут, смойте.

Сахар и оливковое масло

Сахарные скрабы – это простой и легкий способ помочь отшелушить огрубевшие участки кожи.

Благодаря своей твердой текстуре сахарные гранулы могут помочь удалить омертвевшие клетки и сделать кожу более гладкой. Вы можете использовать этот сахарный пилинг пару раз в неделю.

Как сделать:

Смешайте сахар с таким же количеством оливкового или миндального масла, чтобы получить консистенцию, похожую на скраб. Нанесите его на колени круговыми движениями. Ополосните область и нанесите каплю масла для увлажнения.

Мед и белок яйца

Мед обладает отличными антибактериальными свойствами для кожи, а в сочетании с яичным белком и овсянкой помогает очистить и осветлить кожу, не раздражая ее.

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Как сделать:

Смешайте мед (1 ст.л.), 1 белок и глицерин (1 ч.л.) с небольшим количеством овсянки, чтобы получилась паста. Смажьте потемневшие колени. Подержите 30 минут, смойте.

Молоко и пищевая сода

Сочетание молока и пищевой соды может сделать кожу гладкой, а также осветлить ее тон, идеально подходит для потемневших коленей.

Как сделать:

Смешайте ингредиенты до образования густой пасты. Втирайте непосредственно в темную область круговыми движениями. Повторяйте ежедневно.

Йогурт и уксус

Молочная кислота в йогурте используется для осветления кожи. При смешивании с уксусом эффект удваивается.

Как сделать:

Смешайте столовую ложку йогурта и чайную ложку уксуса в миске, чтобы получилась паста. Нанесите на колени и оставьте на полчаса. Используйте чистую воду, чтобы смыть средство. Повторяйте несколько раз, чтобы получить отличные результаты.

Овсяные хлопья и сливки

Овсянка оказывает отбеливающее действие на кожу, а скраб из овсянки также поможет удалить огрубевшие чешуйки.

Как сделать:

Возьмите пару чайных ложек свежих сливок и пару столовых ложек молотой овсянки. Хорошо перемешайте. Нанесите на колени. Кончиками пальцев мягко массируйте область 10-15 минут. Смойте скраб при помощи воды.

Не ленитесь, делайте процедуры регулярно, и вы обязательно увидите результат.