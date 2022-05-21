 

Турции посоветовали выйти из НАТО и вступить в ОДКБ

21.05.2022, 13:50, Новости дня
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Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри альянса, членство в ОДКБ может стать актуальным в ближайшее время, сообщил турецкий историк Мехмет Перинчек.

«Долгое время НАТО не видит Турцию своим союзником. Они уже давно взяли Турцию за скобки. В Сирии США поддерживают PKK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – прим.ВЗГЛЯД) против Турции. CША и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии, Турцию символизируют как врага. Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО. Необходимо обратить свой взор на Евразию, Россию, Китай, Сирию, Азербайджан. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью», – цитирует РИА «Новости» аналитика.

По его словам, Турция после выхода из НАТО может организовать военный блок с евразийскими странами, развивая сотрудничество в этом направлении. Историк также добавил, что стратегия альянса направлено на то, чтобы сеять войну, поэтому в ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции.

Ранее президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.  

Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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