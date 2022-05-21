Москва пообещала ответить Канаде после враждебных действий властей

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва в ближайшее время примет новые контрмеры в ответ на враждебные действия канадских властей.

«В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию. О пополнении российского «стоп-листа» будет объявлено публично», – подчеркнули в МИД России.

Так, в МИД РФ объявили о введении санкций против супруги премьера Канады Джастина Трюдо.

В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин «Джо» Пол.

В российском ведомстве подчеркнули, что власти Канады взяли курс на вооружение и воинственную русофобию.

Ранее сообщалось, что Канада включила в свои санкционные списки еще 14 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и членов их семей, а также ввела запрет на торговлю предметами роскоши и компьютерными составляющими.

—