Мнение: Эппл готовится к долларовой инфляции

Повышать цены всегда тяжело. Если поднять их рывком, клиенты начнут громко возмущаться, многие проголосуют ногами и уйдут. Уйдут из принципа — даже к тому вашему конкуренту, кто поднял цены ровно так же, как и вы. А если поднимать цены по чуть-чуть, придётся раздражать клиентов много раз, при каждом подъёме цен. В итоге клиенты разозлятся ещё сильнее.

И всё же Эппл разрешила приложениям для айфона поднимать цены на платную подписку:

https://www.ixbt.com/news/2022/05/17/apple-razreshila-prilozhenijam-povyshat-stoimost-podpiski-bez-razreshenija-polzovatelej.html

До настоящего момента, когда разработчик повышал цену автоматически возобновляемой подписки, пользователи должны были подтвердить, что они согласны продолжить оплачивать подписку по новой цене. В противном случае подписка автоматически отменялась. Теперь, с обновлением, увеличенная стоимость подписки будет списываться даже без согласия пользователя.

Конечно, Apple предусмотрела и некоторые ограничения, чтобы избежать злоупотреблений. Например, разработчики всё же обязаны уведомить пользователей об изменении стоимости подписки и повторное списание новой стоимости невозможно без выраженного пользователем согласия.

Кроме того, повышение цен не может происходить чаще, чем раз в год, а максимальное увеличение цены составляет 5 долларов для обычных подписок или 50 долларов для годовых подписок. Пользователи также смогут легко отменить подписку, если захотят.

Причина решения понятна. В условиях высокой инфляции вариант «не повышать цены» отсутствует — издержки постоянно растут, и если ты не повышаешь цены, ты начинаешь работать в убыток, а на периоде в два-три года — в серьёзный убыток. В нулевые, когда «условные единицы» в России постепенно уступали место рублям, многие подписочные сервисы имели обыкновение менять цены ежемесячно, на 1-2 процента. В марте 910 рублей, в апреле 923, в мае 939 и так далее, вслед за постепенным обесцениванием рубля. Клиенты морщились, но понимающе кивали головой: двузначная инфляция была той реальностью, в которой жили мы все.

После кризиса 2008 года вынужденную практику ползучего повышения цен бизнесу пришлось сворачивать. Российская экономика, — впервые со сталинских времён, — сумела взять инфляцию под контроль, и инфляция твёрдо установилась на уровне ниже 10% годовых. Клиенты, в свою очередь, стали жёстче и въедливее, начали считать те «копейки», на которые раньше внимания не обращали. Повышение рублёвых цен из постоянного фона стало относительно редким событием, предметом неприятных переговоров с недовольными контрагентами. (Для зануд: я сейчас рассказываю про отношения бизнес-бизнес, у розничных магазинов своя атмосфера).

Так вот, Эппл явно готовится к жизни в условиях высокой долларовой инфляции. Инфляция в США находится сейчас на самых высоких уровнях за последние десятилетия и, судя по всему, продолжит расти и дальше. Теоретически инфляцию можно было бы загнать обратно в партер, предприняв несколько крайне жестоких мер по умерщвлению собственной экономики, но власти США явно не готовы к тяжёлым решениям. Вероятно, уже и неспособны к ним: президент США здоровается с невидимыми людьми, а конгресс США устраивает слушания по вопросу контакта с инопланетянами — не иначе как чтобы выяснить, с кем там он здоровается:

https://hightech.plus/2022/05/18/razvedka-ssha-ob-nlo-est-ryad-sobitii-dlya-kotorih-u-nas-net-obyasneniya

Понятно, что эти блаженные вылечить практически смертельную болезнь доллара уже не могут. Укажу для краткости хотя бы на воровство золотовалютных резервов у России — такой шаг стал серьёзнейшим ударом по доллару, как по резервной валюте. Резервная валюта должна быть надёжной, а что же это за надёжность, если ваши резервы могут в любой момент конфисковать?

В ответ на переход США и Евросоюза к открытому воровству, глава МИД Китая уже предложил расширить БРИКС: международную организацию, куда входят Россия (6), Индия (3), Бразилия (8), Южная Африка (32) и Китай (1). Цифры в скобках — место страны в списке самых крупных экономик мира. Для начала к нам может присоединиться, к примеру, Индонезия — седьмая экономика мира. Идея в том, чтобы создать альтернативу международным структурам из так называемых «цивилизованных стран», чтобы сообща защищаться от агрессии НАТО, и чтобы отвязаться от ставших токсичными долларов и евро:

https://lenta.ru/news/2022/05/19/brics_overextension/

Такого рода шаги по избавлению от доллара предпринимают сейчас очень многие государства. Пример России, которая играючи держит рубль стабильным, игнорируя наложенные на неё тысячи санкций, весьма убедителен — доллар многие уже воспринимают как горячий каштан, который надо передать кому-нибудь другому, пока не поздно. В самом деле: уже сейчас долларовая инфляция почти двузначная. Держателям долларов больно наблюдать, как их резервы и накопления обесцениваются — терпеть эту боль сколько-нибудь долго они не захотят. Когда же процесс отказа от долларов станет массовым, все ставшие ненужными доллары хлынут обратно в США. Нечто подобное мы видели в 1992 году, когда республики бСССР перешли на нацвалюты и отправили в Россию все свои рубли. Рубль в тот год обесценился в 20-25 раз.

В Эппл отлично понимают расклад. Раз долларовая инфляция пришла надолго, нужно учиться в жить в новой реальности, нужно заранее создать механизмы для возможно более лёгкого переписывания ценников. В условиях, когда цены на жизнь будут постоянно расти, американцы вынужденно будут терпеть и техничное повышение цен на подписки.