Компания Geely начинает продажи спортивного седана Binrui Cool

Сегодня стало известно о начале продаж новой модели седана под названием Geely Binrui Cool.

Данный автомобиль впервые вышел на рынок в 2018 году, однако уже спустя два года появилась спортивная модификация. Что касается новой версии Geely Binrui Cool, то здесь предусмотрели многочисленные изменения по внешнему виду и техническим параметрам. Седан оснащается бамперами агрессивной формы, а также объемным капотом. Кроме того, новинка получила яркие суппорты, затемненные боковые зеркала и диски.

Под капотом китайского седана Geely Binrui Cool установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 181 л.с. Автомобиль получил роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Также доступна комплектация с 1,4-литровым турбированным двигателем на 141 л.с.