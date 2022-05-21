 

Компания Geely начинает продажи спортивного седана Binrui Cool

21.05.2022, 13:40, Разное
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Сегодня стало известно о начале продаж новой модели седана под названием Geely Binrui Cool.

Данный автомобиль впервые вышел на рынок в 2018 году, однако уже спустя два года появилась спортивная модификация. Что касается новой версии Geely Binrui Cool, то здесь предусмотрели многочисленные изменения по внешнему виду и техническим параметрам. Седан оснащается бамперами агрессивной формы, а также объемным капотом. Кроме того, новинка получила яркие суппорты, затемненные боковые зеркала и диски.

Под капотом китайского седана Geely Binrui Cool установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 181 л.с. Автомобиль получил роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Также доступна комплектация с 1,4-литровым турбированным двигателем на 141 л.с.



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