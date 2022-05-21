 

Мнение: Освобождение

21.05.2022, 13:38, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину «о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали» и Мариуполя от украинских боевиков».

Зачем Шойгу использовал слово «Освобождение»? Почему не доложил, что «Азовсталь», к примеру, «…взят под полный контроль»?

Это что-то типа НЛП-программирования, отсыл к пятисерийной киноэпопее о Великой Отечественной войне «Освобождение»?

Иллюстрация: кадр из фильма «Освобождение» отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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