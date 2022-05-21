Мнение: Освобождение
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину «о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали» и Мариуполя от украинских боевиков».
Зачем Шойгу использовал слово «Освобождение»? Почему не доложил, что «Азовсталь», к примеру, «…взят под полный контроль»?
Это что-то типа НЛП-программирования, отсыл к пятисерийной киноэпопее о Великой Отечественной войне «Освобождение»?
Иллюстрация: кадр из фильма «Освобождение» отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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