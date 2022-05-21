Почему взмокла Ксения? – Личное мнение

«Я вся мокрая», — цитирует жёлтая пресса разведённую в прошлом году Бородину. Хотела порадоваться за Ксению, но мокрой она оказалась по другой причине и в другом месте.

Опаздывая на встречу с гуру Блиновской, чтобы поднять друг другу хоть немного охваты, Ксюндель вынужденно спустился в метро и зафукал:



Фото: Соцсети

Фу-фу-фу, говорит. Фу-фу. Процитирую дословно, впрочем.

«Я адски злая! Не могу просто. Я вся мокрая! Вчера на красной дорожке ходила, а сегодня в метро. Трындец! Чтобы еще раз…!»

Публичную личность, которая много лет отирается на лобном месте, возмутило количество людей в общественном транспорте. Не для того цвела, возмущается в душе известная персона и мокнет.

Вчера ещё на красной дорожке ходила, а сегодня — вспотела.

«Видимо, за это время Ксюша сильно оторвалась от обычных людей и привыкла ездить на дорогих автомобилях с водителями», — попытался объяснить ситуацию один из бывших сожителей Бородиной Терёшкин.

В словах Михаила есть своя правда. Действительно, столько лет Ксения провела в окружении настоящих звёзд телепроекта, что и сама стала звездой.

Не может теперь звездуля передвигаться в общественном транспорте. Мокнет.

Впрочем, я всё же надеюсь, что Ксении понравились наши мужчины в метро. Да, пусть они не такие известные, как Курбан или Михаил, но тут, Ксюш, дело времени. Ты только начни с кем-нибудь встречаться, выбери себе жениха, а я его вмиг сделаю популярным на всю страну.

Считаю, что это хороший вариант для Ксении — познакомиться с новым мужчиной в метро. Вот успешная гражданка Тихомирова из известного фильма так себе и нашла прекрасного Гошу — и тоже в том же возрасте и в той же степени отчаяния, что и Бородина.

Знакомились в транспорте? Чем всё закончилось? Пообтирались и всё или что-то серьёзное получилось?

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