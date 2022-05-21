 

Почему взмокла Ксения? – Личное мнение

21.05.2022, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Я вся мокрая», — цитирует жёлтая пресса разведённую в прошлом году Бородину. Хотела порадоваться за Ксению, но мокрой она оказалась по другой причине и в другом месте.

Опаздывая на встречу с гуру Блиновской, чтобы поднять друг другу хоть немного охваты, Ксюндель вынужденно спустился в метро и зафукал:


Фото: Соцсети

Фу-фу-фу, говорит. Фу-фу. Процитирую дословно, впрочем.

«Я адски злая! Не могу просто. Я вся мокрая! Вчера на красной дорожке ходила, а сегодня в метро. Трындец! Чтобы еще раз…!»

Публичную личность, которая много лет отирается на лобном месте, возмутило количество людей в общественном транспорте. Не для того цвела, возмущается в душе известная персона и мокнет.

Вчера ещё на красной дорожке ходила, а сегодня — вспотела.

«Видимо, за это время Ксюша сильно оторвалась от обычных людей и привыкла ездить на дорогих автомобилях с водителями», — попытался объяснить ситуацию один из бывших сожителей Бородиной Терёшкин.

В словах Михаила есть своя правда. Действительно, столько лет Ксения провела в окружении настоящих звёзд телепроекта, что и сама стала звездой.

Не может теперь звездуля передвигаться в общественном транспорте. Мокнет.

Впрочем, я всё же надеюсь, что Ксении понравились наши мужчины в метро. Да, пусть они не такие известные, как Курбан или Михаил, но тут, Ксюш, дело времени. Ты только начни с кем-нибудь встречаться, выбери себе жениха, а я его вмиг сделаю популярным на всю страну.

Считаю, что это хороший вариант для Ксении — познакомиться с новым мужчиной в метро. Вот успешная гражданка Тихомирова из известного фильма так себе и нашла прекрасного Гошу — и тоже в том же возрасте и в той же степени отчаяния, что и Бородина.

Знакомились в транспорте? Чем всё закончилось? Пообтирались и всё или что-то серьёзное получилось?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04.22 / Какие западные компании следует национализировать в России: объяснил эксперт

20.10.21 / Жители Берлина избили депутата партии «Зелёных», пообещавшего бороться с глобальным потеплением

01.02.22 / В Москве стартовал третий ежегодный конкурс “ЛИЦА района”

27.02.21 / У представительства ФБР в Москве дерутся люди, располагающие информацией о местонахождении Евгения Пригожина

27.03.22 / Кварц – самый универсальный: камни и кристаллы для защиты от разных типов негатива

16.11.21 / Египетский фараон Санахт был гигантом

21.06.21 / Джастин Тимберлейк и Джессика Бил опубликовали первое фото с младшим сыном

03.02.22 / Мнение: Протасевич подаст в суд на Ryanair

30.01.22 / Ольга Орлова откровенно призналась в неудачном сексе: “За долгую сексуальную жизнь”

23.10.21 / В Госдуме призвали не платить пенсию “впавшим в маразм”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика