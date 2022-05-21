Почти пикси, только никси: особенности самой свежей новинки весны-2022

Вдохновленные эпохой девяностых, эксперты из мира моды и красоты преобразуют старые тренды в новые, добавляя новые элементы. Один из таких примеров — это стрижка никси (Nixie Cut). Разбираемся, что собой представляет такая прическа, в чем ее отличительные особенности и кому она подойдет.

Основные характеристики

Никси — это нечто среднее между классическим бобом и пикси. От боба никси досталась длина локонов до подбородка, от пикси — многослойность и прикорневой объем. В отличие от пикси, стрижка никси выглядит более женственно. А все благодаря удлиненным локонам и мягкому обрамлению локонами лица в результате создания слоев.

По внешнему виду можно сказать, что никси — это пикси, когда у обладательницы прически отросли волосы. Но если при пикси форма теряется, то в никси локоны довольно упорядочены, хотя и есть иллюзия творческого беспорядка на голове.

Визуально можно выделить следующие особенности Nixie Cut:

локоны у лица достигают подбородка; волосы в височной зоне и на затылке немного отросшие, а не коротко остриженные, как в пикси; на макушке есть прикорневой объем; волосы ложатся мягко, слоями из-за разной длины прядок.

Эффектнее всего никси смотрится с челкой. В пикси же челка встречается довольно редко.

Современная интерпретация

В девяностые годы со стрижкой наподобие никси ходили такие голливудские актрисы, как Вайнона Райдер, Кэмерон Диас, Гвинет Пелтроу.

Но интерпретация их стрижек несколько иная. Знаменитости старались больше приглаживать волосы, зачесывая их за ушки. Они не стремились к тому, чтобы сделать прическу более пышной.

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Современная же никси по большей части предполагает эффект взлохмаченности и взъерошенности. Благодаря этому получается, с одной стороны, озорной и дерзкий образ, а с другой — романтичный и кокетливый.

Кому подойдет

Никси — универсальная стрижка. Она подходит представительницам прекрасного пола с любой формой лица: овальной, прямоугольной, круглой и т. д. Большим преимуществом является и тот факт, что стрижка одинаково эффектно смотрится на женщинах любых возрастов. Зрелых представительниц прекрасного пола данная прическа омолаживает, помогая визуально сбросить несколько лет. Молодые девушки с помощью никси могут создать милый и одновременно игривый образ.

Стрижка никси подходит обладательницам волос разной текстуры. Если волосы вьющиеся от природы, тогда естественным путем они будут формировать кудряшки, что допускается и даже приветствуется в контексте данной прически. Если волосы прямые и ровные, то благодаря филировке кончиков снимается лишний вес, способствующий утяжелению. Это означает, что локоны становятся более податливыми, послушными, легко укладываются так, как того хочет хозяйка.

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Варианты укладки

Чтобы создать на голове творческий беспорядок, начешите локоны у корней, после чего нанесите немного лака для волос для фиксации.

Вы можете сделать более гламурную укладку при желании – прическу с эффектом мокрых волос. Для этого распределите по волосам равномерно небольшое количество мусса или геля. Пригладьте локоны назад (можете таким образом убрать челку со лба на макушку). Подобная укладка подойдет для выхода в свет, для торжественных мероприятий. Она сморится очень стильно и помогает создать более строгий образ женщины-вамп или бизнесвумен.

Что касается повседневного ухода за волосами и повседневной укладки, то здесь все просто. Независимо от структуры локонов, после мытья позвольте им высохнуть естественным путем. Если у вас прямые и ровные волосы, то они сами сформируют прическу. Если у вас от природы вьющиеся волосы, то легкий творческий беспорядок у вас будет после высыхания и без укладки.

Не забывайте, что вы в любое время можете распрямить локоны или сделать кудряшки с помощью плойки или утюжка для волос.