Отвлеките внимание яркой помадой и не забудьте про высокий каблук: идеи, как скрыть лишний вес, пока длится диета

Не придерживались диеты и не успели похудеть и прийти в идеальную форму к лету? Не стоит огорчаться. Есть эффективные и простые способы скрыть недостатки в виде лишних килограммов с помощью одежды и аксессуаров. Вот некоторые из подобных лайфхаков.

Выбор одежды с мелким рисунком

Не нужно отказываться от вещей с принтом. Нужно просто правильно подбирать узоры. Например, крупный рисунок на одежде полнит, а мелкий — нет. Вот почему вы смело можете надевать платье или юбку с узором в мелкие цветочки, например. Визуально стройнит также одежда с вертикальными линиями.

Она помогает вытягивать силуэт. В отличие от принта в горизонтальную полоску. Откажитесь от него, чтобы не прибавлять себе дополнительного объема.

Отвлекающие маневры

Не хотите, чтобы окружающие тщательно изучали вашу фигуру и подмечали недостатки? Тогда переключите их внимание на что-то другое. Например, вы можете подчеркнуть декольте, чтобы никто подолгу не рассматривал ваши бедра. Вы также можете сделать яркий маникюр, привлекающий к себе внимание. Эффективным является использование аксессуаров необычного дизайна. Например, массивных ожерелий, сережек, браслетов и т. д. Чтобы скрыть лишний вес, можете также воспользоваться косметикой. Привлеките внимание к губам, покрыв их яркой алой помадой.

Обувь на каблуках

Если вы станете выше, то будете казаться визуально стройнее. Правда, этот трюк работает только с обувью на каблуках, но не на танкетке или платформе. Из-за последнего варианта ваша фигура будет казаться еще массивнее.

Отдавайте предпочтение босоножкам или туфлям на шпильках либо на толстом, но относительно высоком устойчивом каблуке. Подобную обувь вы можете сочетать с джинсами или с юбкой с завышенной талией, чтобы визуально удлинить ноги.

Игра с цветами и оттенками

Вы ошибочно полагаете, что будете выглядеть стройнее, если создадите образ тотал-блэк. Черная одежда, особенно свободного кроя, создает бесформенный силуэт. Окружающие сразу делают вывод, что вы комплексуете по поводу своей фигуры.

Поскольку на улице конец весны, не за горами лето, то не делайте акцент на темных оттенках. Лучше поэкспериментируйте. Например, вы можете надеть темно-синюю юбку или брюки с высокой талией, скомбинировав ее с белой или любого светлого оттенка блузой или футболкой. Таким образом вы визуально сбалансируете силуэт и скроете лишние килограммы.

Юбки и платья длины миди

Не стоит отказываться от ношения юбок и платьев. Тем более сейчас, когда на улице становится все теплее. Учитывайте лишь длину изделия. Оптимальный вариант — это миди-юбки и платья. Длина должна быть чуть ниже колен. Такие вещи гармонично сочетаются как со спортивной обувью, так и с обувью на каблуках. Предпочтительнее второй вариант.

Пояс

Не носите вещи, которые плотно облегают вашу фигуру, если у вас имеются лишние килограммы. Желательно, чтобы они были не обтягивающими, а чтобы оставалось пространство между тканью и кожей.

С помощью пояса вы сможете визуально создать фигуру “песочные часы”. Широкий поясной ремень также позволит вам скрыть животик и обозначить талию.