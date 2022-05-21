Из офиса российского представительства TikTok украли технику на 1 млн
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Технику более чем на 1 млн рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Украли телефоны, часы и компьютеры, передает РИА «Новости».
«20 мая поступило заявление в полицию от представителя организации о том, что неизвестное лицо еще 27 апреля из помещения организации, расположенного на Большой Якиманке, совершило хищение электроники: телефоны, часы и компьютеры. Общий материальный ущерб – более 1 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в главке.
Технику похитили у российского представительства компании ByteDance, владеющей соцсетью TikTok.
Напомним, TikTok ввел ограничения на работу сервиса в России: соцсеть решила прекратить распространение нового контента и прямые эфиры (стримы) из-за закона о фейках.
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