 

Из офиса российского представительства TikTok украли технику на 1 млн

21.05.2022, 12:17, Новости дня
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Технику более чем на 1 млн рублей украли в Москве из офиса на Большой Якиманке, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Украли телефоны, часы и компьютеры, передает РИА «Новости».

«20 мая поступило заявление в полицию от представителя организации о том, что неизвестное лицо еще 27 апреля из помещения организации, расположенного на Большой Якиманке, совершило хищение электроники: телефоны, часы и компьютеры. Общий материальный ущерб – более 1 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в главке.

Технику похитили у российского представительства компании ByteDance, владеющей соцсетью TikTok.

Напомним, TikTok ввел ограничения на работу сервиса в России: соцсеть решила прекратить распространение нового контента и прямые эфиры (стримы) из-за закона о фейках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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