Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы

Украинская сторона заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, чтобы использовать их в качестве живого щита, сообщают СМИ.

«По информации, полученной нами, 21 из кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на «опасность», ссылаясь на оставшиеся в море мины. РФ открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают. Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью – и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий) корабль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Aydinlik.

По данным издания, одной из причин стало то, что Украина рассчитывает на нанесение Россией ударов по турецким кораблям, а это может вызвать напряженность в турецко-российских отношениях.

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