 

Great Wall готовит шестиколёсный пикап Cyber P6ckup

21.05.2022, 12:08, Разное
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Китайский концерн Great Wall зарегистрировал патент, закрепляющий за брендом дизайн кузова для нового пикапа Cyber P6ckup.

Предполагается, что официальная премьера транспортного средства состоится к концу нынешнего года. Вместе с тем будущая новинка отличается от оригинального пикапа применением дополнительного ряда колес. По патентным снимкам можно увидеть, что Cyber P6ckup имеет увеличенный кузов, а также модернизированные бамперы, светодиодные фары и дополнительные вставки на кузове.

Кроме того, новинка Cyber P6ckup получила продвинутую архитектуру P71. Под капотом пикапа задействовали 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 227 л.с. Пока остальные технические характеристики остаются засекреченными.



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