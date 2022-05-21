Эксперт: “Жителями новых городов в Сибири станут европейцы”

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21.05.2022, 11:51, Разное
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Жителями новых городов Сибири будут эмигрировавшие жители стран бывшего Евросоюза. Такое мнение озвучил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

“Жителями новых городов в Сибири станут европейцы– Уже понятно к чему всё идёт. Европейцев загоняют в американскую нефтегазовую кабалу. При таком сценарии, который сегодня успешно реализуется, большинство жителей некогда богатых стран окажутся на пороге физического выживания. В самой Европе отчётливо просматриваются контуры деиндустриализации. Придётся массово оттуда мигрировать. Куда? Китай не впустит, Штаты тоже не захотят. Останется только Россия, которая через 5-7 лет станет по-настоящему социальным государством с высокими стандартами жизни. Вопрос, где расселить всю эту ораву варваров? И тут как раз работает дальновидный план Шойгу с сибирскими городами. Там можно разместить те же химпредприятия, тот же BASF, – заявил парламентарий.

Матвейчев добавил, что такая миграция может быть в перспективе очень полезной для России.

– Мы же понимаем, что к нам поедут исключительно лучшие умы этих стран, люди, которые могут и умеют работать, а в Европе останутся только исламские террористы и украинские националисты, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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