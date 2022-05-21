Пикси для женщин старше 40 лет: несколько свежих идей стрижки, которые могут омолодить образ

Пикси — универсальная короткая стрижка, идеально подходящая для женщин старше 40 лет. Эта прическа проста в укладке и отличается омолаживающим эффектом. По мнению женщин 40+, пикси — стрижка, придающая уверенности в себе и привлекающая внимание. Единственным ее недостатком считается необходимость в подрезке каждые 3-5 недель.

Короткая пикси с зауженными боками и затылком

Этот вариант стрижки считается одним из самых модных в текущем сезоне. Добавление конуса в районе затылка позволяет уменьшить количество посещений парикмахера для подрезки. Также такое пикси имеет более четкий вид, чем традиционное.

Пикси набок

Этот вариант отлично подходит для женщин, желающих выглядеть моложе. Стрижка отличается легкостью и простотой стиля. Уложенные на бок волосы создают красивый эффект обрамления и выгодно подчеркивают черты лица.

Очень короткое пикси с длинной челкой

Основным преимуществом этой стрижки считается выраженная контрастность. Считается, что вариант хорошо подходит для волос любой текстуры, а также для любого типа лица.

Слоистое пикси с челкой

Многослойная пикси с челкой — отличный вариант для тех женщин, которые хотят сменить длинные волосы на короткую стрижку. Прическа выглядит аккуратно и модно и при этом позволяет сохранить длину волос вокруг лица. Слои создают объемную естественную форму.

Взъерошенная пикси

Взъерошенный вариант пикси позволит женщине за 40 создать дерзкий образ. Для укладки волос в такой стрижке используется матовая паста.

Укороченная рваная пикси с челкой

Такая стрижка (фото в самом верху) добавит юношескую изюминку в повседневный стиль. Короткие рваные прически для женщин 40+ становятся все более популярными, поскольку способны хорошо освежать образ.

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Пикси Помпадур

Пикси этой разновидности сделает образ более элегантным и стильным. Красивая высокая прическа с мягкими волнами для 40-летней дамы подойдет просто идеально. Стрижка сделает образ более деловым и отлично подходит для офиса.

Пикси с боковым пробором

Этот вариант стрижки часто выбирают обладательницы тонких волос. Стрижка придает волосам густоты и объема. При этом и смотрится она очень аккуратно.

Длинная пикси с глубоким боковым пробором

Это еще одни вариант идеально подходящий для тонких волос. Градуировка на затылке делает стрижку более простой в укладке, чем другие варианты пикси.

Закреплять прическу рекомендуется с использованием сухого текстурирующего спрея. При использовании такого средства прическа будет сохранять свою форму целый день.

Пикси с тонкими слоями

Такая прическа хорошо подходит для густых волос, поскольку уменьшает объем. Считается, что этот вариант делает волосы более подвижными.

Стрижка проста в уходе и укладывается с использованием буквально одной только расчески.