«Нектарный блонд» – главный цвет весны-лета 2022: особенности медово-золотистого окрашивания и ухода за волосами

«Нектарный блонд» – один из самых модных цветов теплого сезона 2022 года. В этом нежном цвете теплая патока гармонично сочетается с сиянием золота, добавляющим яркости. «Нектарный блонд» отлично смотрится на волосах любой длины. Но считается, что лучше всего он подходит для длинных волнистых, объемных локонов. На таких волосах он выглядит выгоднее всего, наполняя прическу бликами и блеском.

Особенности окрашивания

Окрашивать волосы в цвет «Нектарный блонд» рекомендуется исключительно в парикмахерской. Самостоятельно будет сложно добиться нужного оттенка даже на светлых волосах. На волосах же естественного темного цвета использовать этот оттенок не рекомендуется вообще. В этом случае будет сложно убрать желтизну.

Баланс оттенков для этого цвета имеет определяющее значение. Излишков оранжевого в «Нектарном блонде» быть не должно ни в коем случае.

Способов окрашивания волос в этот оттенок существует два:

полное окрашивание; окрашивание в технике балаяж.

Второй вариант подойдет тем девушкам, которые не желают полностью отказываться от чистого холодного блонда. Стилисты считают, что балаяж с «Нектарным блондом» в особенности выгодно будет смотреться в сочетании со смуглой кожей.

При окрашивании в «Нектарный блонд» мастер сначала делает золотисто-русую или бежевую основу. Затем на волосы вручную наносятся более короткие,чем обычно, блики.

Оттенок на длинных волосах: выбираем укладку и стиль

В прическах с разным типом укладки «Нектарный блонд» может смотреться неодинаково. Считается, что при полном окрашивании всех волос в этот цвет, на голове лучше формировать мягкие хаотичные широкие гладкие складки. В этом случае «Нектарный блонд» будет сиять и переливаться в локонах сам по себе. Сами же волнистые мягкие пряди выгодно оттенят черты лица и сделают их более женственными. Таким можно создать максимально гармоничный образ.

Для волос, окрашенных в технике балаяж, можно выбрать более аккуратную и строгую укладку. К примеру, очень красиво будет смотреться вариант, когда волосы уложены широкими волнами равномерно по всей массе. Такая укладка придаст прическе движение и одновременно заставит сиять «Нектарный блонд».

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Уход за волосами

Волосы светлых оттенков, как известно, требуют очень тщательного ухода. А в особенности в том случае, если цвет это не натуральный. К плюсам оттенка «Нектарный блонд» можно отнести и то, что ухаживать за ним немного проще, чем за другими вариантами блонда.

Основным моментом, на который стоит обращать внимание девушкам, выбравшим этот цвет, считается борьба с желтизной.

Стилисты рекомендуют обладательницам таких волос хотя бы раз в неделю пользоваться фиолетовым оттеночным шампунем. Конечно же, мыть волосы окрашенные в теплый «Нектарный блонд» таким средством нужно без фиксации, как на холодных оттенках.

Совет об использовании фиолетового шампуня раз в неделю является общим. На практике частоту применения стоит корректировать в соответствии с состоянием волос. Повторное окрашивание можно делать через 2-3 месяца. Для балаяжа этот срок допускается увеличивать на пару месяцев.