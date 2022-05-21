 

В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»

21.05.2022, 10:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкции против РФ создали идеальную атмосферу для национализации «Боржоми», сообщил авторитетный грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он назвал санкции, которые коснулись и владельца бренда – российскую «Альфа-Групп», «идеальной возможностью банкротства компании и императивного назначения в нее государственного управляющего».

«За этим должны последовать национализация «боржоми» и такое оперирование, чтобы государство еще раз не упустило управление этим национальным богатством», – отметил он.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп». О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства. Традиционно заседания грузинского кабмина проводятся по понедельникам.

В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили работу в Грузии в пятницу в связи с событиями вокруг Украины, сообщала компания «IDS Боржоми Грузия». После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, информирует портал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.21 / “Люди живут дольше”. Глава Минфина рассказал, зачем Украине нужна пенсионная реформа

16.10.20 / Audi отметила 40-летие quattro новой версией спорткара

25.08.21 / Рецепт вкусных куриных котлет от Пугачевой, Билык и Сумской

19.05.21 / Боевик Безлер выиграл в России суд о моральном ущербе от статьи Bellingcat о сбитом Boeing

31.07.21 / Спортивный арбитражный суд оправдал украинских футболистов и тренеров, дисквалифицированных в Армении за договорные матчи

27.07.20 / BI – жёсткое подавление протестов наносит удар по лидерским позициям США в мире

10.01.21 / «Спутник V» зарегистрирован в Алжире

08.07.21 / Во Львовской области змея укусила 9-летнего ребенка, он попал в реанимацию

21.06.21 / CNN – США готовят новые санкции против России

18.12.21 / Ветер, метели, гололедица. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Украине 19 декабря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика