В Грузии предложили национализировать российский «Боржоми»

Санкции против РФ создали идеальную атмосферу для национализации «Боржоми», сообщил авторитетный грузинский эксперт Александр Твалчрелидзе. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он назвал санкции, которые коснулись и владельца бренда – российскую «Альфа-Групп», «идеальной возможностью банкротства компании и императивного назначения в нее государственного управляющего».

«За этим должны последовать национализация «боржоми» и такое оперирование, чтобы государство еще раз не упустило управление этим национальным богатством», – отметил он.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи государству доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп». О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства. Традиционно заседания грузинского кабмина проводятся по понедельникам.

В конце апреля оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» остановили работу в Грузии в пятницу в связи с событиями вокруг Украины, сообщала компания «IDS Боржоми Грузия». После 24 февраля компания оказалась в тяжелом положении из-за «сложной ситуации на основных рынках реализации», затем к этому добавились «ограничения на доступ к банковским счетам» и «закрытие валютных поступлений». По данным грузинского интернет-портала bm.ge, с 2013 года 60% акций данной компании принадлежит российскому холдингу «Альфа». До того момента контрольный пакет акций принадлежал семье скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Акции были проданы за 460 млн долларов, информирует портал.

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