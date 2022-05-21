Байден заявил о готовности предоставить Северной Корее вакцину от COVID-19

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что США готовы предоставить вакцину от COVID-19 Северной Корее, а также отметил, что ранее уже предлагал эту помощь.

«Да, мы предложили вакцины не только Северной Корее, но и Китаю. И мы были готовы незамедлительно сделать это, но не получили ответа», – передает ТАСС слова Байдена, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.

Напомним, в КНДР официально выявили первый случай заражения коронавирусом в стране. Впервые с начала пандемии СМИ Северной Кореи опубликовали кадры Ким Чен Ына в медицинской маске.

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