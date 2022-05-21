Видео: Война Маска и Байдена

Либеральные элиты США мстят Илону Маску за предательство. Ранее он разнес политику Байдена и пообещал впервые в жизни проголосовать за республиканцев. Еще большую опасность для Белого дома представляет покупка Маском «Твиттера». Бизнесмену уже организовали ряд проблем с бизнесом и имиджем. Но он явно готов принять бой и попытаться изменить страну. Кто победит?

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