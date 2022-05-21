Пикап Ford Ranger Raptor 2023 года для рынка Германии будет стоить 77 000 евро

Американский автопроизводитель Ford в скором времени представит экстремальную модификацию пикапа F-150 Raptor R.

Вместе с тем разработчики предусмотрели усовершенствованный силовой агрегат, который применяется также в модели Mustang GT500. В частности, под капотом пикапа установлен 5,2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 760 л.с. Производитель тщательно скрывает остальные особенности экстремальной комплектации пикапа.

На данный момент дата презентации новинки остается засекреченной. Также известно, что новая модель может появиться в продаже к 2023 году, однако уже к осени в компании анонсируют начало приема предварительных заказов. Стоимость и комплектации пикапа не раскрыты на данный момент.