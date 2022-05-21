 

Пикап Ford Ranger Raptor 2023 года для рынка Германии будет стоить 77 000 евро

21.05.2022, 10:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский автопроизводитель Ford в скором времени представит экстремальную модификацию пикапа F-150 Raptor R.

Вместе с тем разработчики предусмотрели усовершенствованный силовой агрегат, который применяется также в модели Mustang GT500. В частности, под капотом пикапа установлен 5,2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 760 л.с. Производитель тщательно скрывает остальные особенности экстремальной комплектации пикапа.

На данный момент дата презентации новинки остается засекреченной. Также известно, что новая модель может появиться в продаже к 2023 году, однако уже к осени в компании анонсируют начало приема предварительных заказов. Стоимость и комплектации пикапа не раскрыты на данный момент.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.21 / Бог – великий шутник. Матрица тоже

28.05.21 / Аккумуляторы для электромобилей нового поколения: это вопросы, на которые нам еще нужно ответить

10.01.22 / Борис Щербаков призвал досрочно освободить Михаила Ефремова

19.12.21 / Драка Леры Кудрявцевой и Сергея Соседова оказалась постановкой

10.05.22 / Мнение: Коротко по Украине. 09.05.2022

13.01.22 / Москва готовится к ухудшению эпидобстановки из-за омикрон-штамма коронавируса

29.06.21 / Выступающая косточка не будет беспокоить: упражнения, которые помогут

17.04.22 / Мнение: Промзона

04.09.21 / Басманный суд лишил Гарри Каспарова звания чемпиона мира по шахматам

06.05.22 / Собянин подвел промежуточные итоги работы проекта “Москва – с заботой об истории”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика