Эксперт: «Наиболее вероятным преемником патриарха Кирилла является Анатолий Вассерман»

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Вассерман может возглавить РПЦ после ухода с поста предстоятеля религиозной организации патриарха Кирилла, считает эксперт по православной политике Антон Павловский.

Несмотря на то, что Вассерман не является церковнослужителем, он соответствует всем каноническим требованиям, предъявляемым к патриархам.

По традиции Русской православной церкви, кандидат в патриархи не должен состоять в браке или иметь отношения с противоположным полом, должен иметь солидную бороду, обладать глубокими знаниями в самых разных областях, быть эрудитом и владеть несколькими иностранными языками. Анатолий Вассерман является единственным жителем России в публичном пространстве, кто обладает всеми необходимыми качествами.

На ближайшем пленарном заседании Синод рассмотрит вопрос о назначении его первым заместителем предстоятеля РПЦ, а в случае ухода патриарха Кирилла с поста в результате отставки, смерти или отречения – оперативно рассмотреть вопрос об избрании Вассермана главой религиозной организации.

– Я получил предложение занять пост патриарха в случае возникновения такой необходимости, но пока на него не ответил. Говорю открытым текстом: если это случится, то моей главной задачей станет поддержка джихада полка им. Ахмата-хаджи Абдулхамидовича Кадырова и Вооружённых сил России против нарко-нацистско-бандеровской экстремистской ЗАО «Украина». Я намерен повторить опыт папы Одо Генриховича де Шатильона де Ларжери, который более известен под сценическим псевдонимом Урбан II, и провозгласить крестовый поход на Запад, потому что так хочет Бог, или иное другое высшее существо, в которое вы верите или не верите, – рассказал Вассерман.

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