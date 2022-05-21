Заявка на транзит газа из РФ через Украину упала почти на 30%

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, по предварительным данным, упала почти на 30% – до 45,7 млн кубометров против 63,7 млн кубометров днем ранее.

Такие данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) передает РИА «Новости».

Чуть позднее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 45,9 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, передает ТАСС.

По данным Газпрома, накануне объем прокачки составлял 62,4 млн куб. м.

Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.

На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.

—