В Казахстане во время взрыва в аптеке погиб человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сторож аптеки погиб в субботу во время взрыва кислородного баллона в городе Шымкенте на юге Казахстана, сообщили в пресс-службе городского департамента по ЧС.
«По прибытии установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки, где производят физраствор. Пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован сотрудниками департамента», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Среди погибших только сторож, отметили в пресс-службе. Информацию о повреждении жилого дома не подтвердили.
Ранее сообщалось, что при взрыве газового баллона в Нижневартовске пострадали пять рабочих.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет