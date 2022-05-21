 

В Казахстане во время взрыва в аптеке погиб человек

21.05.2022, 10:10, Новости дня
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Сторож аптеки погиб в субботу во время взрыва кислородного баллона в городе Шымкенте на юге Казахстана, сообщили в пресс-службе городского департамента по ЧС.

«По прибытии установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки, где производят физраствор. Пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован сотрудниками департамента», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Среди погибших только сторож, отметили в пресс-службе. Информацию о повреждении жилого дома не подтвердили.

Ранее сообщалось, что при взрыве газового баллона в Нижневартовске пострадали пять рабочих.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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