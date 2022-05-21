В Казахстане во время взрыва в аптеке погиб человек

Сторож аптеки погиб в субботу во время взрыва кислородного баллона в городе Шымкенте на юге Казахстана, сообщили в пресс-службе городского департамента по ЧС.

«По прибытии установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки, где производят физраствор. Пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован сотрудниками департамента», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Среди погибших только сторож, отметили в пресс-службе. Информацию о повреждении жилого дома не подтвердили.

Ранее сообщалось, что при взрыве газового баллона в Нижневартовске пострадали пять рабочих.

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