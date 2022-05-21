Вирусолог заявил о новом штамме оспы обезьян

Нынешнее распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом данного вирусного заболевания, сообщила южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на вирусолога и бывшего главу Академии наук Нигерии Ойевале Томори.

«Я озадачен столь высокой степенью активности вируса оспы обезьян, которую мы сейчас наблюдаем в первую очередь в странах Европы. Происходящее не соотносится с поведением вируса оспы обезьян в Западной Африке. Все говорит о том, что мы можем иметь дело с новым штаммом этого заболевания», – передает ТАСС слова ученого, который сейчас входит в консультативный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мае о случаях заболевания людей оспой обезьян сообщили власти Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Швеции, Италии, а также Австралии, Канады и США. Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

Томори отметил, что в Нигерии часто происходят вспышки оспы обезьян и ежегодно около 3 тыс. жителей страны заболевают ею. «Обычно люди болеют в сельских районах, где они имеют тесный контакт с зараженными белками и крысами», – отметил вирусолог.

Нигерия является не единственной африканской страной, где распространена оспа обезьян. Так, за последние два года вспышки этого заболевания отмечались в Камеруне, Демократической Республике Конго (ДРК) и Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в основном в тропических лесах Центральной и Западной Африки.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДР Конго. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет, по оценке ВОЗ, от 3% до 6%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

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