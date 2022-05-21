 

Вирусолог заявил о новом штамме оспы обезьян

21.05.2022, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нынешнее распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом данного вирусного заболевания, сообщила южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на вирусолога и бывшего главу Академии наук Нигерии Ойевале Томори.

«Я озадачен столь высокой степенью активности вируса оспы обезьян, которую мы сейчас наблюдаем в первую очередь в странах Европы. Происходящее не соотносится с поведением вируса оспы обезьян в Западной Африке. Все говорит о том, что мы можем иметь дело с новым штаммом этого заболевания», – передает ТАСС слова ученого, который сейчас входит в консультативный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мае о случаях заболевания людей оспой обезьян сообщили власти Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Швеции, Италии, а также Австралии, Канады и США. Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

Томори отметил, что в Нигерии часто происходят вспышки оспы обезьян и ежегодно около 3 тыс. жителей страны заболевают ею. «Обычно люди болеют в сельских районах, где они имеют тесный контакт с зараженными белками и крысами», – отметил вирусолог.

Нигерия является не единственной африканской страной, где распространена оспа обезьян. Так, за последние два года вспышки этого заболевания отмечались в Камеруне, Демократической Республике Конго (ДРК) и Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в основном в тропических лесах Центральной и Западной Африки.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДР Конго. Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет, по оценке ВОЗ, от 3% до 6%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03.22 / Ученые выяснили, как избежать ожирения при диабете

29.12.20 / Корвет «Гремящий» передан в ВМФ

19.08.20 / Стали известны подробности дела о гостайне блогера Пыжа

01.08.21 / На крещении подлодки ВМС США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза

10.07.21 / Вратарь «Зенита» Лунев прибыл в Германию для заключения контракта с «Байером»

30.04.21 / Польский политолог – «пока гром не грянул», Зеленский игнорировал Варшаву

07.08.20 / Свидетель объяснил мат в адрес Ефремова после ДТП

04.03.22 / Под Волновахой сбили очередной российский штурмовик Су-25

19.08.21 / Euronews – через 30 лет после путча лишь 10% россиян верят в «победу демократической революции»

08.12.21 / В Госдепе США подтвердили, что рассматривают возможность отключения России от SWIFT

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика