Россия решила перевести выплаты по решениям ЕСПЧ в рубли

Выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут проводиться только в рублях, сообщил глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Соответствующие поправки будут подготовлены ко второму чтению законопроекта о «разводе» с ЕСПЧ.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении РФ (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета – Комитету министров – на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. После выхода РФ из СЕ Европейский суд по правам человека решил приостановить рассмотрение всех жалоб против нашей страны.

Госдума на пленарном заседании в среду, 18 мая, приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в РФ и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.

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