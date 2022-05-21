 

Состав посольств РФ в Африке решено усилить

21.05.2022, 8:40, Новости дня
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Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления, особенно в связи с предстоящим саммитом «Россия – Африка», сообщил посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.

«Мы ощущаем, что нужно укрепить кадровый состав и центрального аппарата на африканском направлении, и наши посольства. Как это будет на практике – посмотрим. Очень надеемся, что это произойдет, потому что у нас большой потенциал для развития наших отношений», – сказал он в кулуарах форума «Россия – Исламский мир: SummitKazan 2022», передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что мы готовим второй саммит «Россия – Африка». Укрепление наших посольств было бы чрезвычайно полезным в этой связи», – добавил Озеров.

По его словам, подготовка к саммиту все еще идет, сроки и место пока не определены.

Замглавы МИД Михаил Богданов сообщал, что вопрос проведения саммита обсуждается с африканскими партнерами, чтобы принять совместное решение.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва после высылки российских дипломатов Западом увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат ведомства.

По данным российского внешнеполитического ведомства, из недружественных стран было выслано 400 российских дипломатов.

Бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов сообщал газете ВЗГЛЯД, что значительная часть российских дипломатов будет направлена в страны арабо-мусульманского мира.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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