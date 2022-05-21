 

Подмосковье не строится

21.05.2022, 8:38, Разное
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В Подмосковье фиксируется значительное снижение девелоперской активности. За последние три месяца на рынок не вышло ни одного нового проекта. Продажи начинались лишь в новых корпусах в составе существующих жилых комплексов.

С февраля стартовала реализация 23 корпусов, половина из которых пришлась на проекты группы «Самолет». Еще по несколько корпусов вывели застройщики «Гранель», «ПИК», «Инград» и «Главстрой». В целом на эти пять строительных компаний приходится половина от текущего первичного предложения в Подмосковье, или 15,2 тыс. квартир и апартаментов.

Больше всего нового предложения появилось в Красногорске, а вот такие традиционные лидеры как Домодедово, Химки и Мытищи, пополнения не получили.

Для сравнения, с февраля по май прошлого года на рынок 70 корпусов, в том числе в составе девяти новых ЖК.



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