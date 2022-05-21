Прижмите оба указательных пальца к ноздрям для правильных линий: простой способ «заострить» нос с помощью контуринга

Контурный макияж служит не только для скульптурирования лица и придания ему объема. Он может также сделать ваши черты более утонченными. Многие женщины недовольны формой своего носа. Вы можете сделать эту часть лица более тонкой с помощью контуров. Но при этом очень важно не ошибиться и провести правильные линии. Как добиться такой точности? В статье мы расскажем о простом способе, который поможет вам “заострить” нос с помощью контуринга.

Нанесите средство на пальцы

Нанесите жирное средство для контуринга на один из указательных пальцев. Не переусердствуйте, вам будет достаточно небольшого количества продукта.

Сомкните указательные пальцы обеих рук и разотрите средство. Теперь вы можете приступать к созданию линий.

Сожмите кончик носа

Прижмите оба указательных пальца к ноздрям с двух сторон. Сожмите кончик носа таким образом, чтобы он казался меньше и тоньше. У вас останется на коже отпечаток указательных пальцев, смазанных средством для контуринга. Эти линии станут для вас ориентиром при создании макияжа.

Надавите на область под бровями

Теперь надавите на область под бровями около переносицы. Ваши пальцы должны образовывать диагональ между началом брови и контуром носа. После этого трюка у вас появятся еще две линии, которые вы будете использовать при контуринге.

Растушуйте контуры

Растушуйте пальцами контур, который был нанесен в области нижней части брови и боковой части носа. Соедините его с линией, созданной на кончике носа. Растушуйте полученный контур.

Если контуринг выглядит неестественно, то попробуйте растушевать его спонжем. Вы также можете добавить поверх кремовой текстуры немного контурирующей пудры.

Заключение

Контуринг носа – довольно сложная процедура. Любая ошибка может привести к плохим результатам. Трюк с пальцами поможет вам создать идеальные линии. Это позволит сделать нос аккуратным и тонким.