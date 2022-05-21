Обозреватель Spiegel советует НАТО рискнуть конфликтом с Эрдоганом ради Швеции и Финляндии

Тормозя процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Эрдоган пытается извлечь из украинского кризиса выгоды для себя самого, считает обозреватель Der Spiegel Максимилиан Попп. В последние годы Эрдоган ведёт себя как «двойной агент»: Турция является членом НАТО, однако заключает контракты на поставки оружия с Россией и угрожает войной Греции. По мнению автора статьи, для того, чтобы не допустить превращения альянса в место для шантажа, странам НАТО лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом.



AP

Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чему-то и научился почти за 20 лет своего пребывания у власти, так это тому, как использовать слабости своих противников. Он вновь демонстрирует своё умение в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, пишет обозреватель Der Spiegel Максимилиан Попп.

По словам Поппа, своей операцией на Украине президент РФ Владимир Путин «бросает альянсу более серьёзный вызов, чем когда бы то ни было». В этой ситуации Швеция и Финляндия хотят сделать «исторический шаг» и вступить в НАТО. Однако Эрдоган «тормозит» этот процесс. Он размышляет о том, какие выгоды можно извлечь из кризиса для себя самого.

В последние несколько дней Анкара неоднократно давала понять, что не согласится на вступление двух северных стран в НАТО без выполнения её условий. Она хочет чего-то взамен. Прежде всего речь идёт о снятии ограничений на поставки ей оружия и, возможно, об экстрадиции в Турцию сторонников Рабочей партии Курдистана, включённой в список террористических организаций ЕС и США, и движения Гюлена, признанного экстремистским в Турции.

Как считает обозреватель, НАТО «поступило бы правильно», если бы не поддалось напору Эрдогана. Ограничения на экспорт оружия в Турцию «не являются актом самоуправства». В последние годы правительство Эрдогана «вело войну против сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана в нарушение международного права и превратило такие города на юго-востоке Турции, как Джизре, в руины».

По словам автора статьи, представители Рабочей партии Курдистана и движения Гюлена могут быть экстрадированы в Турцию только в том случае, если им будет гарантирован справедливый суд, чего в настоящее время не наблюдается. Недавно в ходе показательного процесса к пожизненному заключению был приговорён даже меценат и правозащитник Осман Кавала.

В последние годы Эрдоган ведёт себя как «двойной агент». С одной стороны, его страна является членом НАТО, с другой стороны, Турция заключает контракты с Россией на поставки оружия и угрожает войной Греции — своему партнёру по НАТО.

Эрдоган — «автократ в политической борьбе за выживание». Экономический кризис в Турции привёл к тому, что рейтинг одобрения его деятельности опустился до самого низкого уровня за всё время его пребывания в должности. Вероятно, Эрдоган боится проиграть президентские выборы, которые должны состояться в следующем году. Можно предположить, что в ближайшие месяцы он будет вести себя «ещё более бесцеремонно» по отношению к Западу. С другой стороны, вряд ли он полностью порвёт с НАТО — от отношений с Западом слишком сильно зависит прежде всего турецкая экономика.

Поэтому, по мнению автора статьи, альянс «должен положить конец попыткам шантажа» со стороны Эрдогана «не только по существенным, но и по стратегическим причинам»: в противном случае это создаст опасный прецедент. Президент Хорватии Зоран Миланович уже вдохновился его примером и готов выдвигать свои требования в обмен на одобрение соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

«Страны НАТО не должны допустить превращения альянса в место для шантажа. Им лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», — подытоживает обозреватель Der Spiegel Максимилиан Попп.