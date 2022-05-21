Россия прекратит поставки газа в Финляндию утром в субботу

Финская государственная газовая компания Gasum сообщила о том, что получила от «Газпром экспорт» уведомление о прекращении поставок российского газа утром в субботу, 21 мая, передаёт Bloomberg. Впрочем, эксперты полагают, что влияние потери поставок из РФ на экономику Финляндии будет незначительным: в первой половине 2021 года на скандинавскую страну приходилось всего около 1% от общего объёма продаж «Газпрома» в Европу и Турцию.



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Россия прекращает поставки газа в Финляндию на фоне ухудшения отношений между двумя соседями из-за решения скандинавской страны вступить в НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на финскую государственную газовую компанию Gasum, которая получила соответствующее уведомление от «Газпром экспорт».

Как напоминает новостное агентство, Финляндия станет третьей европейской страной, лишившейся газа из РФ после отказа платить за топливо в рублях. Ранее без российского газа уже остались Польша и Болгария. Ожидается, что поставки в Финляндию прекратятся рано утром в субботу.

«Газпром экспорт» проинформировал компанию Gasum о том, что поставки природного газа в Финляндию по контракту с Gasum будут прекращены в субботу. Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников по трубопроводу Balticconnector», — отметили в финской компании.

«Большинство участников рынка ожидают, что Финляндия будет единственным покупателем, поставки которому будут прекращены в это время. Но остаётся риск, что такая же участь может постигнуть и других покупателей», — считает ведущий аналитик европейского газового рынка компании ICIS Том Марзек-Мансер.

Эксперты полагают, что влияние потери поставок из РФ на экономику Финляндии будет незначительным, учитывая, что газ составляет всего около 5% в структуре энергопотребления. В основном он используется на заводах, а не для отопления, как во многих других европейских странах. Крупнейшими потребителями являются компания Neste Oyj, которая использует топливо для производства водорода, необходимого для нефтепереработки, лесохозяйственные компании и сталелитейные заводы.

При этом финское правительство настаивает на скорейшем отказе от российского ископаемого топлива. Экспорт российского газа в Финляндию снижался уже с 2018 года, когда поставки составляли около 2,6 миллиардов кубометров. Так, в 2020 году они сократились на 39%.

Поставки газа в Финляндию продолжаются по трубопроводу Balticconnector из Эстонии, однако его мощности может не хватить для удовлетворения спроса. На предстоящую зиму правительство в пятницу договорилось об аренде плавучего СПГ-терминала совместно с Эстонией.

«Новое судно для перевозки СПГ — это значительный шаг в повышении надёжности энергоснабжения Финляндии. Это позволит отказаться от российской энергии. Важность этого проекта сейчас невозможно переоценить», — приводит Bloomberg слова министра финансов Анники Саарикко.

Несмотря на то что Финляндия является клиентом «Газпрома» уже пять десятилетий, на неё приходилось всего около 1% от общего объёма продаж компании в Европу и Турцию в первой половине прошлого года.

Прекращение поставок, как отмечает агентство, примерно совпадает по времени с решением Хельсинки и Стокгольма о вступлении в Североатлантический альянс. В Москве заявили, что заявление о вступлении будет иметь последствия, не сообщив подробностей.

Европейские базовые фьючерсы на газ мало изменились в пятницу: за неделю они упали на 6,2%. Цены снизились после резкого скачка в связи с началом российской спецоперации на Украине, но остаются на высоком уровне.

Bloomberg напоминает, что европейские страны разошлись во мнении относительно того, как относиться к требованию Москвы о платежах за топливо в рублях. В четверг в РФ отметили, что около половины иностранных клиентов «Газпрома» выполнили требование и открыли рублёвые счета, при этом не назвав ни одной компании.