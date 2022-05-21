 

Как мексиканец вступил в бой с пришельцами

21.05.2022, 7:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очень любопытное письмо из Мексики пришло недавно американскому исследователю загадочных существ Лону Стриклеру. Его автор утверждает, что инопланетяне похитили его, но он сумел отбиться и спастись:

Здравствуйте, мистер Стриклер. В первую очередь я расскажу о себе: меня всегда увлекали НЛО и внеземные существа, а также паранормальные явления в целом. Извините за мои не сильно хорошие знания английского, а давно в нем не практиковался.

Сначала я хочу рассказать о своем городе Чиуауа, штат Чиуауа. Я следил за блогом Томаса Кастелло, где он рассказывал о подземной базе пришельцев Дульсе, и там он показывал карту подземных туннелей Америки. Там я видел и свой город Чиуауа.

Это место он указывает как одну из подземных баз пришельцев и я тут живу. В нашем городе часто видят НЛО, а еще тут видят странных существ вроде йети и загадочных гуманоидов, которые выходят из подземных пещер.

Сейчас я расскажу о том, что случилось лично со мной. Это произошло однажды ночью, когда я лежал в постели со своей женой. Я находился в состоянии между сном и бодрствованием, когда некое существо внезапно схватило меня за ноги и потащило куда-то с головокружительной скоростью.

Когда оно отпустило меня, я увидел, что нахожусь в комнате, где не было дверей, но было четыре окна, по одному на каждую сторону. В моей руке был зажат предмет, похожий на отвертку или что-то подобное.

Когда я поднялся на ноги, меня стало затягивать в одно из “окон”. Моя память расплывчата, но кажется инопланетные существа были похожи на нечто среднее между монстрами из фильма “Чужой” и фильма “Затура”.

Я помню, как испугался и напал на этих существ с той самой отверткой, или чем бы оно ни было, в моей руке. И тогда меня снова куда-то потянуло и… я оказался в своей кровати.

Я тогда еще подумал, что это был просто плохой сон. Я рассказал о нем своей жене и она обняла меня и не отпускала пока я не заснул. А на следующий день мои лодыжки и рука, в которой я сжимал “отвертку”, сильно заболели.

Мне и раньше снились кошмары, но я всегда понимал, что это был сон. В этот же раз я чувствовал себя по другому. Мое похищение, похоже, произошло очень быстро, моя жена не заметила моего отсутствия, как будто время остановилось.

И теперь я начал просыпаться очень рано. Это часто происходит в один и тот же промежуток времени – между 3:30 и 5:00. В целом, у меня было несколько паранормальных переживаний. Возможно, что в моем городе происходит еще какая-то аномальная активность.

Есть у меня будет возможность, то с разрешения жены я позже расскажу вам о других моих переживаниях, которые были более неприятными. Спасибо.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.20 / Моя бабушка и прабабушка из Мексики видели гномов

08.09.20 / Люди убивающие взглядом

16.03.21 / Валерий Соловей под видом Ленина собрал с китайцев миллиард юаней для своего движения «Перемен»

12.11.21 / Ярославский шинный завод выиграл тендер на поставку миллиона шин для благоустройства московских дворов

16.10.20 / Извержение супервулкана Йеллоустон неизбежно

24.01.22 / Почему рушатся семьи – Личное мнение

12.04.22 / IPhone 14 Pro появился на рендерах в новых цветах

30.11.21 / Мнение: Факторы поддержки

08.01.22 / В СМИ запретили указывать наличие бороды у преступников

21.01.22 / «Я поняла, что это чеченцы, так как давно работаю в Чечне»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика