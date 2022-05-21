 

Moody’s понизило рейтинг Украины

21.05.2022, 7:18, Новости дня
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Долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте понижены с «Caa2» до «Caa3», сообщило международное рейтинговое агентство Moody’s.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте также понижен с «Caa2» до «Caa3». Прогноз изменен на негативный. Moody’s указывает на повышенные риски для устойчивости госдолга Украины на фоне российской спецоперации. Ожидается «более затяжной» конфликт, чем агентство предполагало ранее. Подчеркивается, что связанный с международной финансовой поддержкой Украины рост госдолга, вероятно, окажется непосильным в среднесрочной перспективе.

Moody’s полагает, что Украине может потребоваться большое и продолжительное финансирование, которое еще сильнее увеличит долг. В таком случае «возмещение инвесторами в случае дефолта может быть ниже 65–80%, что соответствовало бы рейтингу ниже «Caa3», передает ТАСС.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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