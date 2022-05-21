 

Поставки российского газа в Финляндию прекратились

21.05.2022, 7:18, Новости дня
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Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России, сообщают информационные агентства.

Поставки прекращены в 7.00, передает РИА «Новости».

Напомним, финская государственная газовая компания Gasum отказалась оплачивать поставки газа из РФ в рублях. Также компания обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.

Финское министерство занятости и экономики обещало, что потребности в газе бытовых потребителей могут быть удовлетворены в любой ситуации, равно как и потребности основных служб общества. При этом отмечалось, что «положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным». Так, «некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector» между Финляндией и Эстонией. Кроме того, в Финляндию будет поставляться СПГ

Кроме того, Финляндия рассчитывает, что осенью будет закончено строительство терминала СПГ в Хамине. Арендовано судно-терминал СПГ, финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. При этом терминал собираются ввести в эксплуатацию к зиме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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