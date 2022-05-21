Клинтон лично одобрила распространение вброса о «связи» Трампа и «Альфа-банка»

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон осенью 2016 года одобрила распространение в СМИ сообщений о том, что ее соперник в борьбе за кресло президента Дональд Трамп якобы связан с российским «Альфа-банком», сообщил экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон Робби Мук.

Мук сказал, что «обсуждал» этот вопрос «с Хиллари». По его словам, она «согласилась с решением» передать информацию СМИ, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала коммуникации между Trump Organization и российским «Альфа-банком». Как сообщил бывший главный советник ведомства Джеймс Бейкер, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.

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