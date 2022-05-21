 

“Туалетные истории”: Застрявшую на унитазе Клаву Коку макнули лицом в нечистоты

21.05.2022, 7:10, Разное
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Звезда отправилась на премию “Жара” и… пропустила свой выход на сцену, застряв в туалете. О неприятной ситуации Клава Кока без стеснения рассказала публике. Как подметили поклонники артистки, она в буквальном смысле слова “просрала” премию.

Арина Волкова заявила, что в подобном поведении нет ничего удивительного, ведь в девушка в первую очередь певица-блогер. Делиться пикантными подробностями из жизни для Клавы Коки – обычное дело. История с туалетом, на котором та застряла, лишь дополнительный пиар. “Ребятам этой индустрии присуща некая свобода в высказываниях”, – говорит модель.

“И, конечно, массовый зритель вряд ли жаждет быть погруженным в такие деликатные подробности. Туалетные истории в прямом и переносном смысле хорошо бы оставлять за кадром”, – макнула в нечистоты Коку Волкова.

Собеседница “Дни.ру” уверена, что не стоит вываливать на поклонников все, что случилось в жизни. Информацию, конечно, лучше фильтровать, иначе можно потерять лицо из-за какой-нибудь нелепицы.

“И даже если данное высказывание прозвучало чисто для пикантного обсуждения в достаточно узком кругу “понимающих” поклонников, в любом случае Клаву ни та, ни та история не красит”, – уверена Анастасия Волкова.



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